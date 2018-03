Malala visita cidade natal sob forte dispositivo de segurança

"Visitou com os pais e o irmão a sua casa, onde ficou durante um tempo", disse uma fonte policial à Efe, que pediu para não ser identificada.

A ativista chegou hoje de manhã num helicóptero militar acompanhada dos pais e irmão à cidade do vale de Swat, onde foi montado um forte dispositivo das forças de segurança e com muitas ruas a permanecerem cortadas pelo exército, adiantou outra fonte à Efe.

Posteriormente, a jovem de 20 anos, que estava também acompanhada da ministra da Informação paquistanesa, Marriyum Aurangzeb, visitou o Instituto de Cadetes Gali Bagh, centro educativo militar que fica a 30 quilómetros de Mingora, onde se reuniu com estudantes num encontro em que estavam convidados amigos de Malala.

Fonte militar acrescentou que a ativista irá ainda visitar uma escola construída pelo Fundo Malala no distrito de Shangla.Malala regressou na quinta-feira ao Paquistão, onde foi recebida pelo Governo e pelas instituições paquistanesas com honras, na primeira viagem ao seu país natal desde que um talibã lhe disparou um tiro na cabeça em 2012, por Malala defender a educação feminina.

A ativista foi incapaz de conter as lágrimas no seu discurso filmado no gabinete do primeiro-ministro, Shahid Khaqan Abbasi, em que afirmou que regressar ao seu país é um "sonho".

No entanto, a sua presença também despertou duras críticas e protestos, como o organizado pela principal associação de escolas privadas do país que, na sexta-feira, usou o lema: "Eu não sou Malala".A sua visita deve durar quatro dias e o seu itinerário não foi divulgado "por razões de segurança", indicaram as autoridades.Malala Yousafzai abandonou o Paquistão entre a vida e a morte após a tentativa de assassínio realizada por militantes talibãs quando regressava da escola.

Tratada em Inglaterra, onde vive, tornou-se um ícone dos direitos das raparigas à educação, o que lhe valeu o prémio Nobel da Paz em 2014, em conjunto com o indiano Kailash Satyarthi.