Milhares protestam na Mongólia contra o abuso sexual de menores

Os manifestantes querem ainda mais apoio para as vítimas e familiares e mais campanhas sobre o tema.

No início do mês, um caso de violação infantil no sudeste da Mongólia chocou o país. Um grupo de mães organizou por isso o protesto deste sábado.

De acordo com o Ministério Público do país, foram denunciados 298 casos de violação de crianças no país, entre 2015 e 2016.