Diplomatas russos expulsos já começaram a chegar a Moscovo

Para além das pessoas, foram ainda vistas dezenas de caixas a serem descarregadas do Ilyushin Il-96.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, ordenou a expulsão na segunda-feira passada de 60 diplomatas russos do consulado em Seattle.

Centenas de diplomatas russos foram forçados a sair de vários países do ocidente por causa do conflito entre Londres e Moscovo, em consequência do envenenamento do antigo espião Sergei Skripal e da filha, que continuam internados em estado grave num hospital do Reino Unido.

A Rússia reagiu a esta medida com a expulsão de 60 diplomatas norte-americanos e o encerramento do consulado dos Estados Unidos, em São Petersburgo. Na sexta-feira, expulsou 59 diplomatas de 23 países diferentes.