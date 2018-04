Onde está o Wally? No Google Maps

Esta não é a primeira vez que a Google assinala o 1 de abril com a introdução de novas funcionalidades. Em 2015, a empresa introduziu o jogo Pac Man no serviço de cartografia, que permitia jogar com o boneco amarelo nas ruas de uma cidade real.

Agora, e durante uma semana, segundo o The Verge, a Google traz o Wally, esconde-o e dá várias pistas. Assim que o encontra, a aplicação leva-o para vários "sítios à volta do mundo" para voltar a procurar.

A funcionalidade está disponível em android, iOS e para o computador e, para além do Wally, poderá também procurar pelos seus amigos: Wenda, Woof, Wizard, Whitebeard e o vilão Odlaw.