A mulher que "lutou corajosamente contra o apartheid"

Victor Dlamini diz que Winnie Mandela morreu "rodeada da família e dos entes queridos".

"Lutou corajosamente contra o apartheid e sacrificou a sua vida pela liberdade do país. Manteve viva a memória do marido, Nelson Mandela, enquanto esteve preso em Robben Island e ajudou a dar à luta pela justiça na África do Sul uma das suas faces mais reconhecíveis", afirmou.