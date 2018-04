Morreu Winnie Mandela

Última atualização às 15:36

A ex-mulher do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, morreu esta segunda-feira aos 81 anos de idade, após "doença prolongada", anunciou o seu porta-voz, Victor Dlamini.



"É com grande tristeza que informamos que a Sra. Winnie Madikizela Mandela morreu no Hospital Milkpark, em Joanesburgo, na segunda-feira, 2 de abril", pode ler-se num comunicado.

Winnie conheceu Nelson Mandela em 1957. Casaram um ano depois e tiveram dois filhos. O divórcio foi finalizado em 1996, mas o casal já estava separado aquando da eleição de Mandela como Presidente sul-africano, em 1994.

Figura controversa, mas popular da luta contra o apartheid, Winnie Mandela não estava entre os herdeiros do ex-marido, o que a levou a contestar o testamento em tribunal.