Tiangong-1 desintegra-se ao entrar na atmosfera na região do Pacífico Sul

Ao reentrar na atmosfera, por volta da 1:00 da madrugada, hora portuguesa, o elevado calor gerado pelo atrito com a atmosfera durante a queda fez com que a maior parte da Tiangong-1 se desintegrasse.

A estação foi lançada a 29 de setembro de 2011 e completou a missão em maço de 2016.

A agência noticiosa chinesa Xinhua realça os contributos significativos para o programa especial chinês alcançados pela estação espacial.

Tiangong-1 junta-se a várias naves perdidas no regresso à Terra



Lançada em 1986 pela antiga União Soviética, a estação espacial MIR, com 140 toneladas, é um dos mais famosos exemplos.



A estação tinha um tempo de vida previsto de cinco anos, mas os responsáveis pelo programa espacial russo mantiveram-na em órbita até março de 2001, altura em que se despenhou sobre o oceano Pacífico, entre a Nova Zelândia e o Chile. Os destroços, em chamas, foram avistados a partir das ilhas Fiji.



Quando a MIR foi lançada, em 1986, as autoridades soviéticas colocaram numa órbita mais alta, em 1982, a nave Salyut 7, a última do programa Salyut. Devia ter permanecido em órbita até 1994, mas a nave de 40 toneladas foi pulverizada ao entrar na atmosfera e os destroços caíram sobre a Argentina, em 1991.



Os Estados Unidos lançaram a primeira estação em 1973. Depois de seis anos desabitada, a Skylab, de 85 toneladas, acabou por se despenhar, quando se preparava para regressar à Terra, a 11 de julho de 1979.



A descida foi caótica e a Skylab despenhou-se sobre a Austrália, um evento que causou agitação em todo o mundo.



Nem sempre as missões espaciais terminaram sem vítimas. Em janeiro de 1986, 73 segundos após o lançamento o vaivém espacial Challenger explodiu, causando a morte dos sete tripulantes.



Este acidente suspendeu as missões dos vaivéns, mas foi o acidente com o vaivém Columbia, em fevereiro de 2003, no qual também morreram sete astronautas, que levou a uma profunda reformulação de todo o programa espacial norte-americano.



Os destroços em chamas do vaivém, que não resistiu à reentrada na atmosfera, foram filmados nos céus do sul dos Estados Unidos por estações de televisão locais.

