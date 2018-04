Família chinesa reencontra filha desaparecida há 24 anos

O casal vendia fruta na rua, na cidade de Chengdu. Segundo a BBC, um dia, Wang Mingqing teve de se ausentar para ir buscar moedas, mas quando voltou, a menina de três anos já não estava lá.

A partir daí, o casal - que entretanto teve mais dois filhos - começou uma busca incessante por Qifeng. Os pais contactaram as autoridades, distribuíram cartazes e procuraram pela menina em orfanatos e hospitais. Viajaram para regiões próximas, onde colocaram mais cartazes com informações sobre o desaparecimento, e recorreram à internet. Mas tudo parecia não dar em nada.

Em 2015, Wang Mingqing decidiu tornar-se taxista e usou o trabalho para continuar as buscas. "A minha filha podia ser uma das pessoas a sentar-se no meu carro", explicou ao jornal inglês.

Para além disso, distribuiu cartões aos passageiros com informações de Qifeng. Como só tinha fotografias de Qifeng quando era criança, o pai decidiu usar uma imagem da outra filha do casal no material distribuído.

The Cover

Ao longo dos anos, as autoridades identificaram várias mulheres que poderiam ser Qifeng, mas os testes de ADN negaram sempre.

Em 2017, a família deu um passo importante para encontrar a filha perdida. A história chamou a atenção não só dos media locais, como também de um especialista em retratos falados, que ofereceu-se para ajudar a família.

O especialista desenhou a imagem de como a menina de três anos poderia parecer-se em adulta. A imagem foi partilhada na internet e chegou ao outro lado do país.

A milhares de quilómetros, Kang Ying ficou chocada com as semelhanças que tinha com a fotografia.

D.R.

A partir daí, foi um pequeno passo para o reencontro da família.

Depois dos procedimentos normais para confirmar a parentalidade, Kang Ying falou com os pais ao telemóvel. Contudo, foi na terça-feira, que finalmente se encontrou com eles. Após 24 anos desaparecida, Kang Ying viajou para Chengdu com o marido e os dois filhos para reencontrar-se com os pais e os irmãos.

"Todos me disseram que eu não tinha uma mãe. Mas tenho", confessou a mulher emocionada, citada pelo jornal inglês. "Não consigo expressar em palavras a esperança, decepção e desespero que passamos nestes últimos 24 anos", explicou Wang Mingqing.

De acordo com a BBC, Kang Ying foi criada por pais adoptivos numa cidade a cerca de 20 quilómetros de Chengdu, onde a família diz ter encontrado a criança.

People's Daily,China

Apesar do grande destaque que a história recebeu na China, vários detalhes do caso continuam sem ter resposta. Como por exemplo, a motivação dos pais adoptivos ao recolher a criança ou até mesmo se estes, na altura, contactaram as autoridades.

O jornal inglês avança ainda que não há qualquer informação sobre a possibilidade de reabertura das investigações e aponta a falta de declarações de Kang Ying sobre os pais adoptivos.