ONU considera Luther King um dos "gigantes morais do século XX"

"O secretário-geral une-se aos Estados Unidos e ao mundo na celebração do legado do líder dos direitos civis Dr. Martin Luther King Jr., cuja vida foi tragicamente interrompida há 50 anos. O Dr. King foi um dos gigantes morais do século XX. Ele dedicou a sua vida à igualdade, justiça e mudança social não violenta", refere em comunicado o porta-voz do secretário-geral, Stéphane Dujarric.

No documento, é referido que décadas depois da sua morte, Martin Luther King continua a "inspirar todos aqueles ao redor do mundo que lutam pelos direitos humanos e pela dignidade humana em face da opressão, discriminação e injustiça".

"As Nações Unidas homenagearam o Dr. King pela sua extraordinária contribuição à promoção e proteção dos direitos humanos na Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas e outros instrumentos de direitos humanos das Nações Unidas, concedendo-lhe postumamente o Prémio das Nações Unidas na área dos Direitos Humanos em 1978", concluiu o documento.

Martins Luther King foi assassinado no dia 4 de abril de 1968 em Memphis, nos Estados Unidos, aos 39 anos.



Lusa