Alemanha decreta libertação imediata de Puigdemont depois de paga fiança de 75 mil euros

Audiência Territorial do estado federal alemão de Schleswig-Holsteina anunciou hoje que Puigdemont forneceu às autoridades um endereço na Alemanha, onde vai "residir" enquanto «aguarda uma decisão em seu caso de extradição.

Carles Puigdemont de 55 anos foi detido em 25 de março depois de atravessar a fronteira da Dinamarca.

Espanha exige do ex presidente do governo regional da Catalunha a extradição por rebelião e uso indevido de fundos públicos na organização de um referendo não autorizado no ano passado sobre a independência da Catalunha da Espanha.

O tribunal estadual de Schleswig determinou ontem que Puigdemont não pode ser extraditado por rebelião porque a lei alemã equivalente pressupõe o uso ou ameaça de força suficiente para dobrar a vontade das autoridades. Ele ainda pode ser extraditado por uso indevido de fundos.