Confrontos entre palestinianos e soldados israelitas na fronteira Gaza-Israel

Palestinianos incendiaram pneus e lançaram pedras contra os soldados israelitas, que ripostaram com gás lacrimogéneo e balas reais, segundo correspondentes da agência France Presse no local.



Centenas de palestinianos começaram hoje a concentrar-se em diversas zonas ao longo da fronteira no quadro de um protesto que reivindica o regresso dos refugiados palestinianos às terras de onde foram expulsos ou fugiram após a criação do Estado de Israel, em 1948.



Israel advertiu na quinta-feira que as instruções de tiro dadas aos soldados seriam as mesmas que para o dia 30 de março, quando foram disparadas balas reais contra os manifestantes que participavam no primeiro dia de protestos da "marcha do retorno".



Segundo o Ministério da Saúde em Gaza, além dos mortos registaram-se mais de 1.400 feridos, 757 com tiros de balas reais.



A ONU e a União Europeia pediram um "inquérito independente" à utilização por Israel de balas reais.

O fim dos protestos está marcado para 15 de maio, o aniversário da criação de Israel, designado pelos palestinianos como 'Nakba' (catástrofe).

Com Lusa