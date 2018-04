Carro avança contra peões na Alemanha, há vários mortos e feridos

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO ÀS 17:07

Desconhece-se se o incidente desta tarde ocorreu em circuntâncias acidentais ou se se trata de um ataque terrorista. Contudo, as autoridades admitem a hipótese de atentado.

"Há vários mortos, provavelmente incluindo o suspeito (...) A hipótese de se tratar de um ataque não pode ser descartada", avança um porta-voz da polícia alemã.

Há relatos não confirmados de três mortos e 50 feridos, em informações partilhadas na rede social Twitter.

Imagens publicadas noTwitter mostram também que a viatura terá avançado sobre pessoas que circulavam numa zona de esplanadas.

Um post publicado no Twitter refere que um alegado suspeito terá deixado um documento no local. Uma informação sem confirmação oficial, dado que as autoridades alemãs não confirmaram que o incidente registado na cidade de Münster seja um ataque terrorista.

A confirmar-se que o ataque de hoje é um ato terrorista, este não é o primeiro desta natureza na Alemana. A capital sofreu um ataque do género, a 19 de dezembro de 2016. Um camião entrou por um mercado de Natal em Berlim, abalroando a multidão que por ali passeava. O ataque fez 12 mortos e mais de 50 feridos.