1º jogo internacional de futebol no Iraque em 20 anos

Karim Kadim

O Al Zawraa, clube histórico da capital iraquiana, vai receber em Karbala, a cerca de 10 quilómetros a sul de Bagdad, os libaneses do Al Ahed, de Beirute, em encontro a contar para a Taça da Confederação Asiática de Clubes (AFC).

Após várias rejeições, o Iraque conseguiu a autorização da FIFA, em 17 de março, para a realização de jogos internacionais no seu território, mas apenas nas cidades consideradas seguras de Kerbala, Bassora e Erbil (Curdistão).

Depois do Al Ahed, na terça-feira, o Al Zawraa receberá em 16 de abril o Manama, do Bahrein, e no dia seguinte, outro clube de Bagdad, o Al-Qoua Al-Jawiya, receberá, ainda em Kerbala, o Malkiya, também do Bahrein, antes de defrontar, a 24, o Al Suwaiq, de Omã.

Com Lusa