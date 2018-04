"As quatro pessoas mais sortudas que os nossos agentes alguma vez viram"

As imagens, partilhadas no Twitter pela polícia local, mostram como ficou o carro depois do acidente e falam mesmo nas "quatro pessoas mais sortudas que os nossos agentes alguma vez viram após um acidente":

O condutor, de 22 anos, sofreu ferimentos graves na cabeça enquanto os restantes passageiros - um homem de 20 anos e duas mulheres, de 19 e 20 anos - sofreram apenas ferimentos ligeiros.

Segundo a imprensa inglesa, não foi feita nenhuma detenção e as autoridades estão agora a tentar localizar testemunhas do despiste.