Investigação sobre interferência russa nas eleições é "um ataque aos EUA"

Durante um encontro com os principais conselheiros militares na Casa Branca, Donald Trump considerou que a investigação "é uma distração".

O Presidente norte-americano criticou a operação efetuada, horas antes, no escritório do seu advogado pessoal, Michael Cohen, com agentes federais com mandados de busca a apreenderem documentos.

As buscas ao escritório de Michael Cohen foram efetuadas pelo gabinete do procurador de Manhattan, de acordo com o advogado de Cohen, Stephen Ryan.

"A decisão da Procuradoria dos EUA em Nova York de conduzir a investigação usando mandados de busca é completamente inapropriada e desnecessária", afirmou Stephen Ryan em comunicado.

O responsável referiu que as buscas resultaram na "apreensão desnecessária de comunicações protegidas entre um advogado e seus clientes", apesar de não especificar quais os documentos que foram levados pelos agentes.

Cohen é o advogado pessoal de Donald Trump há muito tempo e tem estado sob forte escrutínio público nos últimos meses devido ao pagamento de 130 mil dólares à antiga atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels, que afirma ter tido um caso com Donald Trump.



