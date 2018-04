Movimento '#MeToo' na China: Universidade de Pequim anuncia regras contra assédio sexual

A Universidade de Pequim afirmou através do seu portal oficial que vai agir com firmeza face aos crescentes apelos para que investigue as alegações de que Shen Yang abusou sexualmente da estudante Gao Yan que, em 1998, cometeu suicídio, aos 21 anos.

O caso reapareceu na semana passada após várias pessoas, que foram colegas de turma de Gao, terem exigido uma investigação, segundo a imprensa chinesa.

No domingo, a universidade publicou os detalhes de um inquérito, feito em 1998, no qual reconhece que Shen e Gao mantiveram um "relacionamento" e que a antiga aluna cometeu suicídio dez meses depois de o professor ter terminado a relação.

Shen recebeu então uma punição administrativa, de acordo com o mesmo comunicado.

O professor deixou a Universidade de Pequim em 2011 e trabalha desde então na Universidade de Nanjing, segundo o jornal oficial Global Times.

Numa entrevista publicada no sábado pela revista China News Weekly, Shen não responde diretamente às alegações, mas admite ter sido punido administrativamente em 1998, recusando, no entanto, que tenha sido por questões morais.

Em janeiro passado, a universidade chinesa Beihang anunciou a demissão de um prestigiado académico por assédio sexual, no primeiro caso no movimento '#MeToo' ("Eu também") envolvendo uma figura chinesa.

Chen Xiaowu foi afastado das funções como professor e vice-diretor dos estudantes de cursos de pós-graduação, depois de acusações de assédio sexual por Luo Xixi, uma académica chinesa atualmente radicada nos Estados Unidos da América, e outras cinco mulheres.

Os episódios de assédio terão ocorrido há 12 anos.

