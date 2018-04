ONU relança discussões sobre os "robôs assassinos"

As discussões, organizadas no quadro da Convenção Sobre Armas Convencionais (CCAC) e que devem durar duas semanas, são dirigidas por Amandeep Gill, embaixador indiano junto da Conferência do Desarmamento, instância da ONU com sede em Genebra.

Gill explicou hoje que os debates se concentrarão na "questão da caracterização" daquelas armas, ou seja, sobre a sua definição.

"A discussão está agora muito mais focada", reconheceu Richard Moyes, cofundador da campanha "Stop killer robots (Parem os robôs assassinos)", para quem o ser humano deve, em última instância, continuar a ser quem toma a decisão de matar.

Os países "começaram a trabalhar para descrever o nível de controlo humano necessário" sobre estes sistemas de armas letais autónomas, adiantou Moyes, defendendo ser essencial que os Estados concordem que um humano que utilize qualquer tipo de arma "deve saber quando e onde a força será utilizada".

Quando está a aumentar o número de Estados que pedem uma proibição total dos "robôs assassinos", o setor privado e o mundo universitário preocupam-se cada vez mais com a ameaça que representam as armas que dependem inteiramente de informações de máquinas para decidir o que matar.

No passado mês de agosto, uma centena de responsáveis de empresas de robótica ou especializadas em inteligência artificial, entre os quais o multimilionário Elon Musk, escreveram uma carta aberta às Nações Unidas para alertar contra os perigos das armas autónomas.

Mas os países que parecem estar mais avançados neste domínio, como os Estados Unidos, a China, a Rússia e Israel, não se comprometeram até agora a limitar a utilização daquelas armas.

Os sistemas de armamento automatizados têm a capacidade de identificar e eliminar alvos sem necessidade de uma ação humana e devem estar em breve operacionais nos campos de batalha, segundo especialistas.

Em novembro, a ONU tinha organizado uma primeira série de discussões sobre estes sistemas de armamento automatizados e decidido continuar os debates, embora reconhecendo ser remota a perspetiva de um tratado para regular a sua utilização.



Lusa