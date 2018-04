Príncipe Harry e Meghan Markle pedem presentes solidários

O anúncio foi feito pelo porta-voz do Palácio de Kensington, que avançou ainda que o casal não tem qualquer filiação com as entidades de caridade e que estas foram escolhidas a partir das questões com que Harry e Meghan Markle se identificam mais.

Da lista fazem parte questões como o desporto para mudanças sociais, o poder para as mulheres, a conservação, o ambiente, os sem-abrigo, o VIH e as forças armas.

"Muitas destas são pequenas entidades, e estão felizes por conseguirem com isto amplificar e dar a conhecer o seu trabalho", revelou o porta-voz, através de um comunicado publicado no site oficial da casa real.

O príncipe Harry e a atriz norte-americana escolherem sete instituições, que podem ser consultadas aqui.

O novo casal real, que viverá numa casa campestre situada nos terrenos do palácio de Kensington, em Londres, comprometeu-se após mais de um ano de namoro. O casamento ficará a cargo da família real, que vai pagar a cerimónia, a música, as flores e a receção.

A norte-americana Meghan Markle, protestante, será batizada pela Igreja Anglicana, antes do casamento. O príncipe Harry é o quinto na linha de sucessão ao trono britânico.

Os trabalhos de preparação daquele que é considerado o casamento do ano já começaram.