Damasco convida OPAQ para investigar alegado ataque com armas químicas

O Ministério dos Negócios Estrangeiros disse que a Síria vai colaborar com a OPAQ na investigação do alegado ataque na cidade de Douma, na região de Ghouta oriental, onde no sábado ocorreram denúncias de um alegado ataque com armas químicas.

O Governo sírio tem negado qualquer ataque com gás venenoso em Douma, o último bastião rebelde desta região dos arredores da capital e hoje convocou a OPAQ para uma investigação "com total transparência e assente em provas credíveis e tangíveis".

Duas organizações apoiadas pelos Estados Unidos denunciaram que pelo menos 42 pessoas foram mortas no sábado, com sintomas de terem sofrido um ataque químico.

No entanto, nenhuma outra fonte confirmou tratar-se de um bombardeamento com substâncias químicas, e segundo o Observatório sírio dos direitos humanos (OSDH), pelo menos 21 pessoas morreram nesse dia por asfixia, mas devido ao "derrube dos edifícios" onde se encontravam.

Washington ameaçou na segunda-feira desencadear uma ação militar contra a Síria, numa resposta punitiva ao alegado ataque.

Lusa