Acusações contra Kevin Spacey investigadas por procurador em Los Angeles

"O nosso escritório recebeu um dossiê relativo a Kevin Spacey da parte do xerife (condado de Los Angeles) em 5 de abril", disse à Agence France-Presse Greg Risling, que se escusou a precisar a natureza das acusações.

De acordo com o site de informação sobre celebridades TMZ, o processo não deverá avançar porque respeita a factos datados dos "anos 90 e prescritos".

Outras agressões ou assédios alegados contra a antiga vedeta da série do Netflix "House of Cards" continuam, no entanto, a ser examinadas em Londres e em Nantucket, uma luxuosa ilha perto de Boston (nordeste dos Estados Unidos), onde um jovem afirma que que o ator o agrediu sexualmente.

Após mais de uma dezena de acusações, o ator norte-americano, vencedor de dois óscares, foi obrigado a deixar a série "House of Cards", da Netflix, tal como também o último filme de Ridley Scott.

Com estas acusações, a sua carreira em Hollywood e teatral ficou comprometida.

Os casos contra o produtor Harvey Weinstein, acusado de assediar e agredir sexualmente mais de uma centena de mulheres, ou contra o ator de filmes de ação Steven Seagal, "ainda estão sob investigação", acrescentou Risling.



Lusa