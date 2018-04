Direitos humanos fora das conversações na cimeira entre as duas Coreias

O governo sul-coreano acredita que a desnuclearização é "a questão mais urgente" a ser abordada na reunião, acrescentou a mesma fonte, que pediu o anonimato, de acordo com a agência noticiosa sul-coreana Yonhap.

"Isso não significa que as questões dos direitos humanos não sejam importantes, mas o objetivo da próxima reunião é abordar a questão, mais urgente, a da desnuclearização", afirmou o responsável.

Na terça-feira, 40 organizações não-governamentais (ONG), entre a quais a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch, pediram ao Presidente sul-coreano para dar prioridade aos direitos humanos durante a reunião com a Coreia do Norte.

Numa carta enviada a Moon Jae-in, as ONG consideraram que a Coreia do Sul "não deve ceder às ameaças aos direitos humanos por parte da Coreia do Norte" e sublinharam a necessidade dos sul-coreanos pressionarem o líder norte-coreano, Kim Jong-un, para que os direitos humanos façam parte das negociações entre os dois países.

Após cerca de dois anos de tensão crescente na península coreana, devido à realização de testes nucleares e balísticos por parte do regime de Pyongyang, a comunidade internacional está a assistir a um período de apaziguamento entre os dois vizinhos.

Os Jogos Olímpicos de Inverno, que decorreram em fevereiro na Coreia do Sul, desempenharam um papel importante no atual processo.

No próximo dia 27 de abril, está previsto um encontro entre Kim Jong-un e Moon Jae-in, naquela que será a primeira cimeira entre as duas Coreias em 11 anos.

Kim vai ser o primeiro dirigente norte-coreano a pisar solo da Coreia do Sul desde o fim da Guerra da Coreia (1950-53).

As duas anteriores cimeiras, em 2000 e 2007, decorreram em Pyonyang.

A reunião dos líderes da península coreana vai anteceder o encontro histórico entre Kim e Trump, em maio.

Lusa