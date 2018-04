E se a universidade lhe marcasse um exame no dia do seu casamento?

Benjamin Ogbu

As duas estudantes nigerianas planearam o casamento com antecedência, pensando que, na altura, as aulas e os exames já teriam terminado. Contudo, com o aproximar da data, depararam-se com um grande problema.

Dorcas Atsea e Deborah Atoh, que estão no último ano de Comunicação de Massa na Universidade Estatal de Benue, descobriam que o exame de Ética dos Media e Direito tinha sido remarcado de fevereiro para o mesmo dia da cerimónia.

Segundo a BBC, nem o exame, nem o casamento poderiam ser adiados, deixando apenas uma solução: fazer as duas coisas no mesmo dia. De manhã, as estudantes nigerianas trocaram os votos com os parceiros. Ao meio-dia, e com os vestidos de noiva, foram para a faculdade fazer o exame.

Depois de todo o stress, as jovens puderam finalmente aproveitar o dia "mais feliz das duas vidas" com a cerimónia a ter lugar após o teste.

As imagens do momento invadiram as redes sociais, onde foram aplaudidas por mostrarem que a educação é uma prioridade.

"Era uma coisa para ficar feliz, pois ia conseguir estes dois importantes certificados no mesmo dia", disse Deborah Atoh à emissora pública britânica. "Os meus colegas estavam tão excitados quando entramos na sala do exame e começaram a tirar fotografias."