Novos confrontos entre polícia e agricultores no oeste de França

Hoje, por volta das 07:00 (05:00 em Lisboa), voltaram a registar-se confrontos entre a polícia e os "defensores da zona" que se encontram posicionados em barricadas onde também se encontram ecologistas, militantes antiglobalização e agricultores que têm no local vários projetos de cultivo.

Há três dias que as autoridades tentam desalojar proprietários e manifestantes dos terrenos onde tinha sido projetado um aeroporto na região de Notre-Dame-des-Landes, Oeste de França.

Apesar de no princípio do ano o governo ter anunciado que abandonava o projeto de construção da infraestrutura os residentes e proprietários dos terrenos em causa mantêm-se no local.

O governo ordenou na segunda-feira uma operação que envolve 2.500 agentes para expulsar as pessoas que ocupam os terrenos.

Os proprietários e manifestantes consideram que se trata de "uma zona que tem de ser defendida".

De acordo com as autoridades, os agentes responderam às provocações de cerca de 70 manifestantes que "lançaram projeteis contra a polícia" disparando granadas de gás lacrimogéneo.

A envergadura da operação policial está a indignar os manifestantes e proprietários dos terrenos que comunicaram a Julien Durantd, presidente da autarquia de Notre-Dame-Les-Landes, que preparam "uma mobilização geral" para hoje caso "as tropas não se retirem do local".

Os manifestantes queixam-se de que a polícia destruiu vários projetos agrícolas coletivos mesmo depois de o projeto de construção do aeroporto ter sido abandonado em janeiro.

