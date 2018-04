Quantos ratos são precisos para "devorar" meia tonelada de marijuana?

A droga estava armazenada há mais de dois anos, tendo sido registadas inicialmente seis toneladas de cannabis. Após a investigação, as autoridades contabilizaram apenas 5.460 quilos, estando em falta mais de metade de uma tonelada.

A suspeita foi levantada por um dos agentes encarregue do inventário, que reparou que o antigo comissário da polícia Javier Specia teria deixado o turno anterior sem assinar a folha de trabalho.

Javier, que na altura coordenava o inventário, foi chamado a tribunal com os três subordinados que o acompanharam na contagem. A explicação parecia unânime: os estupefacientes teriam sido "comidos por ratos".

Uma hipótese não aceite pelo juiz, e questionada fortemente por uma equipa forense, que duvidou tal ser possível, mesmo que fossem muitos ratos.

Segundo o The Guardian, o porta-voz do juiz explicou que "especialistas da Universidade de Buenos Aires explicaram que os ratos não confundiriam droga com comida, e que se um grande grupo a tivesse comido, seriam encontrados os cadáveres no armazém".

Os quatro polícias, Javier e os subordinados, foram chamados para testemunhar no próximo dia 4 de maio, altura em que o juiz irá determinar se o desaparecimento da droga se deveu ou não a negligência.