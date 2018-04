Peritos começam a investigar ataque químico na Síria no sábado

A OPAQ "confirma que a equipa de investigação está em viagem para a Síria e começará o seu trabalho no sábado 14 de abril de 2018", lê-se num comunicado divulgado em Haia, sede da organização.

Pouco antes, o embaixador sírio na ONU, Bashar Jaafari, tinha dito a jornalistas que um primeiro grupo de peritos chega hoje ao país e outro na sexta-feira.

O embaixador sírio afirmou ainda que as autoridades estão prontas para garantir a segurança dos peritos e acompanhá-los "a qualquer lugar" no âmbito da investigação.

Mais de 40 pessoas morreram no sábado num ataque contra a cidade rebelde de Douma, em Ghouta Oriental, que segundo organizações não-governamentais no terreno foi realizado com armas químicas.

A oposição síria e vários países acusam o regime de Bashar al-Assad da autoria do ataque, mas Damasco nega e o seu principal aliado, a Rússia, afirmou que peritos russos que se deslocaram ao local não encontraram "nenhum vestígio" de substâncias químicas.

Lusa