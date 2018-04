Duque de Edimburgo sai do hospital depois de intervenção à anca

O príncipe Filipe, de 96 anos, recebeu alta hoje a meio do dia e, à saída, acenou para as pessoas que se encontravam à entrada do hospital. Em comunicado, o porta-voz oficial indicou que o marido da monarca britânica vai continuar a recuperação no Palácio de Windsor e transmitiu o "apreço" do duque por todas "as mensagens de melhoras que recebeu".

Na quinta-feira, o príncipe Filipe recebeu uma visita de 50 minutos da sua filha Ana, que, no final, revelou que o pai estava "em boa forma".

Os meios de comunicação britânicos indicam que o marido de Isabel II, retirado oficialmente da vida pública desde o verão passado, já começou a recuperação no seguimento da intervenção à anca e que anda apoiado por uma bengala ou de muletas.

Os especialistas médicos indicam que, habitualmente, bastam poucas semanas depois de uma operação de substituição da anca (deste tipo) para que os doentes sejam capazes de regressar à vida normal.

