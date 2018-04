Governadora pede à justiça encerramento da fronteira do Brasil com a Venezuela

"Esta ação (no STF) foi feita para pedir o controlo da fronteira, recursos para o nosso estado e para fechar a fronteira temporariamente", disse ao portal de notícias brasileiro G1.

"Como podemos deixar entrar mais venezuelanos se não conseguimos ainda organizar os que estão aqui?", disse a governadora, recordando que apenas 260 venezuelanos foram levados para São Paulo e para o Mato Grosso do Sul.Urge que a União (Governo central brasileiro) tome uma postura mais efetiva em relação à questão migratória no nosso estado de Roraima", acrescentou.

Suely Campos afirmou que diariamente entram pela cidade fronteiriça de Pacaraima, que fica na fronteira do Brasil com a Venezuela, entre 500 e 700 venezuelanos. Muitos dirigem-se a pé para Boa Vista, a capital do estado, em busca de melhores condições de vida.

Segundo informou o G1, na ação interposta hoje, o estado de Roraima alegou ao STF que é o estado mais pobre do Brasil e não tem condições de oferecer serviços obrigatórios, como saúde e educação, perante o aumento descontrolado do fluxo migratório.

Nos últimos dois anos, milhares de venezuelanos têm deixado o seu país fugindo de uma grave crise social e económica. Muitos atravessam a fronteira com o Brasil para buscar comida ou assistência médica e mal conseguem suprir estas necessidades regressam à Venezuela.

O Governo brasileiro estimou que 170 mil venezuelanos entraram no país entre janeiro 2016 e janeiro de 2018.

Deste total, entre 40 mil e 60 mil venezuelanos - divididos em imigrantes e solicitantes de refúgio - permanecem no Brasil.

Lusa