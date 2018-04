Presidente do Equador confirma assassínio de jornalistas sequestrados

"A mensagem é para todas as equatorianas e todos os equatorianos e é assim: Com profundo pesar, lamento informar que passaram as 12 horas do prazo estabelecido, não recebemos provas de vida e lamentavelmente temos informação que confirma o assassínio dos nossos compatriotas", revelou o Presidente equatoriano numa conferência de imprensa superlotada.

Moreno sublinhou que, "além dos esforços realizados, se confirmou que estes criminosos aparentemente nunca tiveram a intenção de entregá-los sãos e salvos e é muito provável que apenas tenham querido ganhar tempo".

O governante anunciou igualmente que foram retomadas as operações na fronteira com a Colômbia e ofereceu uma recompensa por quem contactou o "narco-terrorista conhecido como Guacho", líder do grupo que sequestrou e assassinou a equipa jornalística de El Comercio.

O "narco-terrorista [Walter Patricio Artízala Vernaza] , conhecido como Guacho" foi incluído na lista dos "mais procurados do Equador" e o chefe de Estado ofereceu uma recompensa de 100.000 dólares por informação que conduza à sua captura no Equador ou na Colômbia.

O Presidente anunciou ainda uma série de medidas de segurança, entre as quais a de declarar a área fronteiriça com a Colômbia zona de segurança e reforçar os controlos militares e policiais a fim de realizar "ações coordenadas" na área divisória.

Em paralelo, Moreno indicou que foram contactadas entidades internacionais como a Igreja Católica e a Cruz Vermelha Internacional para "localizar e repatriar os corpos" dos equatorianos sequestrados.

"Estamos de luto, mas não vamos deixar-nos amedrontar. Hoje, mais do que nunca, peço ao país a unidade pela paz", frisou.

Moreno salientou que o seu apelo à unidade "em nenhuma circunstância significa que se queira limitar a liberdade de expressão".

"Não deixem de criticar", pediu aos meios de comunicação, acrescentando: "Sabemos reconhecer os nossos erros e tudo isto nos permitirá reconhecer se os houve".

"O povo perdoa quando cometemos erros, mas não que se lhes minta. Não vamos mentir ao povo equatoriano", defendeu.

O jornalista Javier Ortega, de 36 anos, o fotojornalista Paúl Rivas, de 45, e o motorista Efraín Segarra, de 60, foram sequestrados na zona de Mataje, na província de Esmeraldas, na fronteira com a Colômbia, quando realizavam uma reportagem para o diário El Comercio sobre a crescente insegurança naquela zona desde janeiro.

A autoria do seu sequestro e do seu assassínio foi atribuída -- e reivindicada, segundo comunicados que chegaram a meios de comunicação colombianos e fundações equatorianas e cuja autenticidade está a ser verificada -- ao grupo Oliver Sinisterra, liderado por um dissidente da guerrilha das FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) que responde pela alcunha de "Guacho".

Às 10:50 locais (16:50 em Lisboa) terminou o prazo definido na quinta-feira à noite pelo Presidente do Equador para que os sequestradores dessem uma prova de vida dos reféns.

