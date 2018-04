Um morto e 175 feridos em novos confrontos em Gaza

Segundo o Ministério da Saúde em Gaza, nesta sexta-feira, a terceira no âmbito do protesto conhecido como a "Marcha do Retorno", a vítima mortal e 12 feridos foram atingidos por soldados israelitas com balas reais. Os outros 163 feridos foram atingidos com balas de borracha.

A vítima mortal, um palestiniano de 28 anos, foi atingida com tiros na zona do abdómen quando participava num protesto a leste da cidade de Gaza. O homem chegou a ser transportado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos, de acordo com a mesma fonte.

O ministério acrescentou que mais de 700 pessoas receberam assistência médica, incluindo 14 profissionais de saúde de um hospital de campanha em Jan Younes, onde as forças israelitas usaram gás lacrimogéneo.

Milhares de palestinianos - 10.000 segundo o exército israelita -- convergiram hoje para cinco pontos de protesto perto da barreira de segurança que separa a Faixa de Gaza e Israel pela terceira sexta-feira consecutiva.

O exército israelita justificou as suas ações e afirmou que reagiu ao arremesso de objetos incendiários e de pedras por parte dos manifestantes palestinianos.

As forças israelitas denunciaram ainda a detonação de um artefacto explosivo perto da passagem de Karni, no norte de Gaza.

A concentração de hoje surge no âmbito de um protesto que reivindica o regresso dos refugiados palestinianos às terras de onde foram expulsos ou fugiram após a criação do Estado de Israel, em 1948.

O fim dos protestos, convocados pelo movimento radical palestiniano Hamas (que controla a Faixa de Gaza desde 2007), está marcado para 15 de maio, o aniversário da criação de Israel, designado pelos palestiniano como 'Nakba' (catástrofe em árabe).

O exército de Israel está a ser acusado do uso excessivo de força e várias vozes internacionais têm pedido uma "investigação independente e transparente" dos recentes confrontos, como foi o caso da União Europeia, da Amnistia Internacional e do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que voltou hoje a reiterar este pedido durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU consagrada às ameaças no Médio Oriente, em particular à situação na Síria.

"A violência recente em Gaza terminou com mortos e feridos desnecessários", disse Guterres, apelando à contenção de todas as partes envolvidas para não colocar em perigo vidas civis.

"Esta tragédia sublinha a urgência de relançar o processo de paz para uma solução de dois Estados que permita aos palestinianos e aos israelitas viverem em dois Estados democráticos, lado a lado, em paz e em segurança, dentro de fronteiras reconhecidas" por todos, realçou o secretário-geral da ONU.

Com Lusa