Departamento de Justiça diz que McCabe violou regras do FBI

O relatório, enviado sexta-feira ao Congresso, fornece detalhes da investigação que o procurador-geral Jeff Sessions usou para demitir McCabe em março, poucas horas antes de se poder aposentar e obter uma pensão completa por seus mais de 20 anos de trabalho no FBI.

O relatório conclui que McCabe "tinha falta franqueza" e "mentiu sobre seu papel" numa fuga de informação em relação a uma investigação sobre doações recebidas pela Fundação Clinton, que inclui a democrata Hillary Clinton, rival Trump durante as eleições de 2016.

De acordo com o relatório, McCabe deu informações sobre a investigação a um jornalista do The Wall Street Journal e depois negou.

Essa "falta de franqueza" violou as regras do FBI, de acordo com o relatório, escrito pelo inspetor geral do Departamento de Justiça, Michael Horowitz, que foi nomeado em 2012 pelo ex-presidente Barack Obama.

Lusa