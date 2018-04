Investigação sobre advogado de Trump tem a ver com negócios pessoais

Os detalhes da investigação vieram a público quando os advogados de Cohen e Trump tentaram bloquear o Departamento de Justiça de examinar registos e dispositivos eletrónicos, incluindo dois telemóveis, apreendidos na segunda-feira pelo FBI a partir do escritório de Cohen e do cofre.

Estas buscas enfureceram Trump, que classificou a situação de um "ataque ao país" e enviou o seu advogado para uma audiência urgente perante um juiz federal em Manhattan para argumentar que alguns dos registos e comunicações apreendidas são confidenciais e respeitam a relação advogado-cliente e, portanto, fora dos limites da investigação.

Os procuradores obtiveram pistas sobre as leis que eles consideram que Cohen violou, sendo que também foram obtidos novos dados sobre uma investigação que o escritório de Manhattan tinha anteriormente se recusado a investigar.

"Embora Cohen seja um advogado, ele também tem vários outros interesses comerciais e fontes de rendimentos. As buscas são o resultado de vários meses de investigação sobre Cohen, e visam evidências de crimes, muitos deles que nada têm a ver com o seu trabalho de advocacia, mas sim com os seus negócios", refere o documento assinado pelo procurador-assistente dos Estados Unidos, Thomas McKay.

Lusa