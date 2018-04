Delegação chinesa em Pyongyang em novo gesto de reaproximação

Segundo a agência de notícias norte-coreana KCNA, Kim encontrou-se com o diretor de relações internacionais do Partido Comunista da China, Song Tao, e ambos trocaram opiniões sobre "questões importantes e de interesse mútuo para a situação internacional".

Song lidera uma delegação que chegou a Pyongyang na sexta-feira, que inclui um elenco artístico que participa no Festival da Primavera de abril, um evento que faz parte das comemorações do Dia do Sol, em que hoje se comemora o 106.º aniversário do nascimento de Kim Il-sung, fundador do país e avô do atual líder.

Durante a semana, Pyongyang encheu-se de dançarinos, músicos e acrobatas para as comemorações do nascimento de Kim Il-sung (1912) que - apesar da sua morte em 1994 - permanece oficialmente como Presidente da República Popular Democrática da Coreia.

De acordo com a agência estatal, o líder norte-coreano expressou satisfação pelo recente desenvolvimento das relações bilaterais entre os dois países.

Kim Jong-un visitou pela primeira vez a China em março passado, uma viagem que reabriu os laços entre os dois governos, que haviam sido interrompidos devido ao desacordo de Pequim com o programa nuclear e balístico norte-coreano, que teve como consequência o apoio às sanções da ONU, contra a Coreia do Norte.

Segundo a KCNA, Kim demonstrou ainda intenções em fazer "avançar e desenvolver de forma positiva a tradicional amizade" entre a China e a Coreia do Norte, através de um fortalecimento das relações bilaterais.

Após cerca de dois anos de uma escalada da tensão, devido à realização de testes nucleares e balísticos por parte do regime de Pyongyang, a comunidade internacional está a assistir a um período de apaziguamento entre os dois vizinhos.

Os Jogos Olímpicos de Inverno, que decorreram em fevereiro na Coreia do Sul, criaram um ambiente de apaziguamento entre as duas Coreias.

Em clima de refreamento das hostilidades, Kim Jong-un e o Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, vão participar numa cimeira entre os dois países no dia 27 de abril, a terceira entre a liderança dos dois países vizinhos, e vai decorrer na parte sul-coreana da zona desmilitarizada.

A reunião dos líderes da península coreana vai anteceder o encontro histórico entre Kim e o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em maio. Kim vai ser o primeiro dirigente norte-coreano a pisar solo da Coreia do Sul desde o fim da Guerra da Coreia (1950-53).

As duas anteriores cimeiras intercoreanas, em 2000 e 2007, decorreram em Pyonyang.

