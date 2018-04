Dezenas de milhares de eslovacos exigem demissão do chefe da polícia

Segundo os organizadores, perto de 30.000 pessoas desceram à rua em Bratislava para apelar à demissão de Tibor Gaspar, chefe da polícia.

O ministro da Justiça deverá anunciar nos próximos dias a sua intenção face a Gaspar.

A crise tem origem no assassinato em fevereiro de Jan Kuciak, envolvido num trabalho de investigação sobre corrupção e a ligação de homens de negócios italianos, suspeitos de vínculos à máfia calabresa ('Ndrangheta), e responsáveis políticos eslovacos, incluindo os círculos próximos do primeiro-ministro então em exercício, Robert Fico.

Na sequência do assassinato de Jan Kuciak e da sua companheira e o início de amplos protestos nas ruas, Fico acabou por se demitir e foi substituído por Peter Pellegrini.

O novo governo da coligação tripartida é integrado por uma maioria de ministros provenientes do anterior executivo, incluindo Pelegrini, ex-vice-primeiro-ministro, que à semelhança de outros membros que se mantêm no poder alterou as suas atribuições.

Lusa