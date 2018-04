Um morto e nove feridos em ataque bombista no Iraque

Um veículo carregado de explosivos estava estacionado próximo de uma oficina de carros usados no bairro de Al Jadra quando explodiu, sendo que o ataque ainda não foi reivindicado por nenhum grupo extremista, avança a agência de notícias espanhola EFE.

A 09 de dezembro do ano passado, o primeiro-ministro iraquiano, Haidar al Abadi, anunciou a derrota do grupo terrorista Estado Islâmico em todo o país, depois de o Exército ter assumido o controle das últimas áreas junto à fronteira com a Síria, que ainda estavam sob o poder dos jihadistas.

No entanto, os radicais ainda mantêm algumas zonas de resistência em várias partes do Iraque e continuam a cometer ataques.



Lusa