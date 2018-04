Overdoses fatais aumentam doações de órgãos

O estudo revelado hoje, pela Annals of Internal Medicine, explica que as doações relacionadas com overdoses não são uma solução para a escassez de órgãos nos Estados Unidos, uma vez que existem mais de 115 mil pessoas na lista de espera, salientando que poucas mortes por overdose ocorrem em circunstâncias que permitem a doação de órgãos.

Ainda assim, o estudo concluiu que os órgãos provenientes de mortes por overdose funcionam bem o suficiente para que, quando estejam disponíveis, serem considerados para os candidatos a transplantes.

Lusa