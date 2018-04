Aterragem de emergência de aeronave por explosão de motor provoca um morto

Ainda é desconhecido se a pessoa que morreu será a mulher, que foi puxada por outros passageiros para dentro da aeronave, e foi imediatamente transportada para o hospital após a aterragem de emergência.

Outros relatos indicam ainda que um passageiro terá sofrido um ataque cardíaco dentro do avião, informação ainda não confirmada pelas autoridades norte-americanas.

O Boeing 737-700 tinha partido do aeroporto de LaGuardia, em Nova Iorque, em direção à cidade de Dallas, no estado do Texas. Por volta das 11:20, o motor esquerdo explodiu, obrigando a uma aterragem de emergência.

O avião aterrou cerca de doze minutos depois da ocorrência, no que um dos passageiros descreve como uma aterragem "estável".

O motor que explodiu custa 10 milhões de dólares (cerca de oito milhões de euros) e é um dos mais utilizados em aviões comerciais de fuselagem estreita.

A companhia aérea Southwest ainda não fez qualquer comentário sobre o incidente e o que poderá ter estado na sua origem.