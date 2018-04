Sauditas querem enviar tropas para a Síria

"Há conversações sobre o tipo de forças que se podem estabelecer no leste da Síria e de onde virão", afirmou hoje Al-Yubeir durante uma conferência de imprensa conjunta com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres.

Este realçou que a ideia "não é nova", uma vez que Riade já tinha apresentado ao anterior governo norte-americano, dirigido pelo presidente Barack Obama, a proposta de enviar forças da coligação árabe liderada pelos sauditas.

Porém, disseram agora os sauditas, como Washington não respondeu, avançaram com uma decisão.

Quanto ao financiamento saudita ás tropas na Síria, o ministro assegurou que o seu país sempre "assumiu uma parte dos encargos".

Além da Síria, Al-Yubeir acrescentou que abordou com Guterres a situação na Líbia, no Iémen e "as intervenções negativas" do Irão na região.

As declarações do ministro saudita foram feitas no mesmo dia em que o jornal norte-americano The Wall Street Journal revelou que o governo norte-americano quer estabelecer uma força árabe que substitua os seus militares na Síria e ajuda a estabilizar o nordeste do país.

Citando fontes anónimas no governo de Donald Trump, o jornal assegurou que os EUA pretendem que a Arábia Saudita, o Qatar e os Emirados Árabes Unidos contribuam com milhares de milhões de dólares para reconstruir o norte da Síria e enviar tropas para essa região.

Lusa