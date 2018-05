Berlim confirma visita de Merkel aos EUA no próximo dia 27 de abril

O porta-voz do executivo de Berlim, Ulrike Demmer, afirmou que os dois líderes vão discutir "questões bilaterais e, é claro, os desafios da política externa e de segurança".



Não foram fornecidos outros detalhes do programa da visita de Merkel a Washington, que vai acontecer poucos dias depois do Presidente francês, Emmanuel Macron, também ter sido recebido, numa visita de Estado, na capital federal norte-americana, a 24 de abril.



A visita da líder alemã aos Estados Unidos, que já tinha sido avançada pela imprensa na Alemanha, ocorre numa altura em que Merkel e Trump têm assumido posições discordantes sobre várias matérias estratégicas, como é o caso do livre comércio, das migrações e das mudanças climáticas.



A Europa e os seus líderes, nomeadamente Merkel e Macron, têm procurado também preservar o acordo que a comunidade internacional e o Irão assinaram em 2015 a propósito do programa nuclear desenvolvido por Teerão.



Falta cerca de um mês do prazo final, 12 de maio, que o Presidente Donald Trump definiu para abordar novamente o acordo nuclear e eventualmente retirar-se dele, caso as "falhas sérias" do protocolo, como classificou o próprio, não sejam alvo de uma revisão.



Os líderes europeus também querem ter garantias de que a União Europeia (UE) irá manter-se isenta do aumento sobre as tarifas comerciais sobre as importações de aço e de alumínio, medida imposta em março passado pela administração Trump.



