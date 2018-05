Copperfield obrigado a desvendar truque em tribunal

O incidente aconteceu em 2013, quando David Copperfield convidou o espetador britânico Gavin Cox, numa atuação em Las Vegas, com o intuito de o fazer desaparecer. Considerado um dos mais famosos e recorrentes nos espetáculos do mágico norte-americano, o número acabou por correr mal, depois de Cox tropeçar, bater com a cabeça no chão e contrair uma lesão cerebral.

O segredo foi agora revelado pelo produtor executivo e amigo do mágico, Chris Kenner, numa sessão em tribunal.

Segundo o The Guardian, os participantes foram levados por assistentes através das cortinas pretas, percorreram por túneis escuros, saíram do edifício, voltaram a entrar, passaram pela cozinha do Grand Resort MGM, tudo a tempo de voltar a fazer a sua "reaparição" no final do espectáculo.

"É uma corrida de obstáculos?", perguntou Benedict Morelli, o advogado de Gavin Cox, que alega que ficou com ferimentos que lhe custaram 400 mil dólares (mais de 320 mil euros) em despesas médicas.

Os advogados de David Copperfield perderam os recursos para que o segredo do truque não ser revelado ao público.

Durante a audiência, Chris Kenner revelou que o ilusionista tinha feito o mesmo percurso 10 minutos antes do acidente, num outro truque para desaparecer, mas que não usava o público. Os advogados defenderam ainda que David Copperfield teria alertado os assistentes se se tivesse deparado com algum problema durante o percurso.