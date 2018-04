Diamantes caídos do céu vinham de um planeta desaparecido

O protoplaneta que tinha a dimensão de Marte ou de Mercúrio formou-se durante os primeiros 10 milhões de anos do nosso sistema solar, antes de começar a chocar com outros objetos celestes.

O asteroide que acabou por vir em direção à Terra tinha o tamanho de um carro. Foi recuperado por astrónomos poucas horas depois da colisão, em outubro de 2008.

O asteróide conhecido pelo nome Almahata Sitta ou 2008 TC3 foi levado para o laboratório da Escola Politécnica Federal de Lausanne, na Suíça. Os cientistas que o estudaram concluíram que os fragmentos rochosos continham diamantes.

Com um microscópio eletrónico poderoso, analisaram a composição destas pedras preciosas que terão sido formadas sob elevada pressão(superior a 20 gigapascal). Para isso, o protoplaneta teria de ter um tamanho igual ao de Marte o de Mercúrio.

Marte - com um raio de 3390 km - e Mercúrio - com um raio de 2240 km - são os dois planetas mais pequenos do nosso sistema solar, que se formou há cerca de 4,6 mil milhões de anos.

A investigação aos fragmentos deste asteroide "trazem um prova convincente! que provem de um "planeta desaparecido" que acabou destruído pelas colisões com outros objetos celestes, afirma os cientistas na revista Nature Communications.

O 2008 TC3 ou Almahata Sitta entra na categoria das rochas raras uralite, com elevados níveis de carbono, sob a forma de grafite e diamante.