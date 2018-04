Marcelo recorda obra social desenvolvida por Barbara Bush

"Ao tomar conhecimento do falecimento da antiga primeira-dama norte-americana, apresento as minhas sinceras condolências à família, neste momento de dor. Relembro, com especial apreço, a obra social que desenvolveu em prol da literacia e do apoio aos mais desfavorecidos", lê-se na mensagem de condolências de Marcelo Rebelo de Sousa, divulgada no site da Presidência da República.

Na missiva, o chefe de Estado lembra ainda a "perspicácia muito própria" de Barbara Bush e a forma como "a todos marcou no mundo pela sua simplicidade, honestidade, humanismo e, ao mesmo tempo, por uma vivacidade e intensidade que se adivinhava no seu olhar e sorriso".

Barbara Bush, mulher do antigo Presidente norte-americano George Bush, morreu na terça-feira, aos 92 anos, informou a família em comunicado.

A causa da morte de Barbara Bush, que era também mãe do ex-Presidente George W. Bush, não foi divulgada no texto que o porta-voz da família, Jim McGrath, distribuiu.



Lusa