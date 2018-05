Nove filhos depois, pai descobre que é estéril

O caso, divulgado na segunda-feira por um jornal diário marroquino, começa com uma visita a um urologista. Em causa, um sinal no testículo direito semelhante a varicela. Uma lesão à qual nunca tinha dado importância, mas que acabaria por virar a sua vida do avesso.

Feitas as análises, o resultado concluiu de forma categórica que a lesão se tratava de um quisto e que o indivíduo teria sido estéril durante toda a vida.

O homem, que até ao momento pensava ser pai de nove filhos, decidiu avançar com um processo em tribunal contra a mulher por adultério. Em posse dos documentos que comprovam o problema médico, pretende divorciar-se e rejeitar a tutela dos filhos.

A identidade do homem não foi revelada, mas o El País avança que é professor e vive numa região agrícola, a norte da cidade de Rabat.