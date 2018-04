Princesa do Dubai que estava em fuga foi levada de volta a casa

No dia 4 de março, Latifa Maktoum ligou para a advogada britânica Radha Stirling, fundadora e diretora na ONG Detained in Dubai (Detidos no Dubai), para pedir ajuda. As últimas palavras antes da chamada cair foram: "Por favor, ajudem-nos. Estão homens lá fora. Oiço disparos e estou escondida com a minha amiga".

Dias depois foi publicado um vídeo na internet, no qual Latifa explicava o razão pela qual fugiu do país. Começou por se apresentar e dizer o nome dos pais. "Este vídeo pode salvar a minha vida e se o estão a ver é porque estou morta ou numa situação muito difícil", revelou. Depois disso não se soube do paradeiro de Latifa.

Se gundo o The Guardian, fonte próxima do Governo do Dubai revelou que a princesa foi "trazida de volta".

"O que eu posso confirmar é que eles encontraram-na e ela foi trazida de volta", disse a fonte que não quis revelar a identidade. Onde e por quem é que foi encontrada não foi revelado.

A mesma fonte acrescentou que Latifa foi encontrada sem qualquer problema de saúde que agora "está bem, com a família".