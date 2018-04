Médico Hans Asperger colaborou com os nazis na II Guerra Mundial

WStLA, 1.3.2.202.A5, Personalakt

Hans Asperger, que viveu entre 1906 e 1980, afirmava que tinha protegido os seus doentes do regime nazi. Pouco tempo antes de morrer, num discurso na Universidade de Viena, chegou a afirmar que era perseguido pela Gestapo por recusar entregar-lhe crianças doentes.

Uma investigação recente a documentos pessoais e relatórios médicos nunca antes examinados revela que Asperger enviava crianças para uma clínica onde se praticava eutanásia, a clínica Am Spiegelgrund em Viena.

O historiador de medicina austríaco Herwig Czech, que publicou esta investigação na revista científica Molecular Autism, afirma que Asperger "conseguiu adaptar-se ao regime nazi e foi recompensado pelas suas afirmações e lealdade com oportunidades de carreira".

O editorial da mesma revista, escrito por académicos de Cambridge, afirma que Asperger "se tornou voluntariamente parte da engrenagem da máquina de matar nazi" e "parte dos olhos e ouvidos do III Reich".

O médico não era no entanto membro do partido nazi e afirmava que salvava as crianças do programa de eugenia nazi.

789 crianças enviadas para a morte

O historiador concluiu que Asperger fez de facto concessões à ideologia nazi para conseguir progredir na carreira o que "envolveu um certo grau de colaboração com o aparelho de limpeza da raça, incluindo o programa de 'eutanásia' das crianças".

Um total de 789 crianças autistas terão sido enviadas para a clínica Am Spiegelgrund, onde eram eutanasiadas.



O síndrome de Asperger

Esta forma de autismo foi identificada por Hans Asperger em 1944, embora o médico tenha nomeado "psicopatia autista", termo como ficou conhecida até 1981.

Nesse ano, a psiquiatra britânica Lorna Wing referiu o diagnóstico de síndrome de Asperger, como passou a ser conhecido.