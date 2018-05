TV russa difunde testemunho sobre alegada encenação de ataque químico

A entrevista da Rossia 24 ao rapaz foi retransmitida hoje pela quase totalidade dos 'media' públicos russos.

O embaixador russo junto das Nações Unidas, Vassili Nebenzia, defendeu hoje perante jornalistas que a entrevista deve ser mostrada na próxima reunião do Conselho de Segurança, como "prova das manipulações" que envolvem o suposto ataque.

O ataque com "gases tóxicos", imputado às forças do regime de Bashar al-Assad, fez mais de 40 mortos e esteve na origem do ataque dos Estados Unidos, Reino Unido e França contra instalações ligadas à produção e armazenamento de armas químicas.

A Síria nega a autoria do ataque e a Rússia afirma que ele foi encenado com a ajuda de serviços especiais estrangeiros.

Na reportagem, intitulada "A encenação da guerra", a Rossia 24 afirma que o rapaz, que identifica como Hassan Diab, um sírio de 11 anos, desempenhou o papel de vítima de ataque químico num vídeo filmado pela ONG de voluntários "capacetes brancos", de onde partiu a denúncia do ataque.

O rapaz não faz qualquer referência a câmaras de filmar no local, mas um homem apresentado como seu pai, Omar Diab, afirmou que "pela participação na filmagem, os combatentes deram tâmaras, bolos e arroz".

Lusa