Desativação de bomba da II Guerra Mundial isola centro de Berlim

As autoridades vão estabelecer um perímetro de segurança de cerca de 800 metros à volta do local onde se encontra a bomba, numa operação que obriga à retirada ou proibição de entrada a cerca de 10 mil pessoas e à interrupção da circulação ferroviária que vai ser desviada para outras estações.



O cordão de segurança já começou a ser montado, mas a desativação da bomba de 500 quilogramas só deve começar dentro das próximas horas sendo que não existe qualquer previsão sobre o tempo que vai demorar a operação.



A bomba foi localizada nos últimos dias por operários das obras que se realizam no bairro de Mitte, centro de Berlim, junto à rua Heidestrasse.



O local tem estado isolado e segundo a polícia "não existe perigo direto" porque os acessos ao projétil estão guardados pelas autoridades.

A empresa de caminhos de ferro da Alemanha (Deutsche Bahn) organizou uma campanha de aviso para informar os utentes que devem utilizar outras estações da capital alemã.



Mesmo assim, a operação vai afetar o transporte metropolitano porque o tráfego ferroviário concentra-se na estação central que acumula a passagem das vias de metro e dos comboios que fazem as ligações periféricas, além dos comboios que fazem viagens de médio e longo curso.

Além da estação central de Berlim, dentro do perímetro de segurança está localizada a sede dos serviços secretos alemães, o Ministério das Finanças e dos Transportes e de uma ala da maior clínica hospitalar do centro da cidade.



As autoridades puseram à disposição dos cidadãos afetados uma série de albergues e alojamentos coletivos.

Lusa