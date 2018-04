Estes passageiros não souberam usar as máscaras de oxigénio

"Ouçam os comissários de bordo. Quase toda a gente nesta foto do SouthwestAir SWA1380, está a usar a máscara de forma errada. Baixem os telemóveis, parem com as selfies e ouçam. Cubram a boca e o nariz", escreveu Bobby Laurie no Twitter.

De acordo com a BBC, o ex-comissário de bordo trabalhou durante 10 anos em companhias aéreas norte-americanas a ajudou a desenvolver guias de como agir em caso de emergência, como o desta terça-feira.

A dimensão do acidente está a criar pressão sobre as companhias aéreas para fazer inspeções aos motores.