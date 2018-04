Mugabe chamado a depor sobre pilhagens de diamantes

Mais tarde, afirmou que não tinha base para esse número.Mas o presidente da comissão parlamentar, Temba Mliswa, disse à Associated Press (AP) que o ex-líder de 94 anos deverá comparecer no dia 9 de maio para explicar as suas declarações.

Esta é a primeira vez que uma instituição pública convoca Mugabe para prestar contas do suposto saque.

As agências de segurança do Zimbabué estiveram envolvidas em atividades de mineração com empresas chinesas até que o governo cancelou todas as licenças de mineração de diamantes em 2016.

Mliswa diz que o Parlamento "muito em breve" enviará uma carta oficial a Mugabe.

Lusa