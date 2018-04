Papagaios de papel com combustível são nova arma de manifestantes palestinianos

Quando os palestinianos de Gaza se preparam para a quarta sexta-feira consecutiva de protesto compacto - as manifestações duram desde 30 de março -, Morad, um dos jovens, previa que dezenas de papagaios iriam elevar-se "em direção ao inimigo para desestabilizar e semear a confusão", citou a AFP.

Com papeis com as cores da bandeira palestiniana e garrafas de plástico, para encher com combustível, os jovens constroem os papagaios, que serão depois largados mais próximo da barreira de segurança e após se ter pegado fogo ao combustível.

Uma vez no ar, os papagaios são soltos do fio e os jovens observam-nos enquanto passam sobre a barreira de segurança que cerca o enclave de Gaza e caem em território israelita numa explosão.

Ibraheem Abu Mustafa

Depois das pedras e dos cocktails Molotov, os "papagaios incendiários" são uma nova arma dos manifestantes e podem, segundo a AFP, tornar-se um dos emblemas da "marcha do retorno", protesto que reivindica o regresso dos refugiados palestinianos às terras de onde foram expulsos ou fugiram após a criação do Estado de Israel, em 1948.

Também se pretende abalar o bloqueio que Israel impõe há mais de 10 anos ao território palestiniano para conter o movimento radical Hamas que dirige Gaza.

Desde 30 de março, dezenas de milhares de palestinianos concentraram-se a algumas centenas de metros da fronteira e os que se aproximam demais arriscam a vida com os tiros dos soldados israelitas.

O exército israelita lançou hoje panfletos sobre a faixa de Gaza apelando aos palestinianos para não se aproximarem da fronteira e não se deixarem manipular pelo Hamas. Advertem que os militares estão "prontos para qualquer eventualidade".Israel afirmou que impediria uma violação da fronteira a qualquer custo e os confrontos com os manifestantes já causaram 34 mortos e centenas de feridos palestinianos a tiro. Nenhum israelita ficou ferido.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, e a representante da diplomacia europeia, Federica Mogherini, já pediram um inquérito à utilização por Israel de balas reais.

O Parlamento Europeu exortou na quinta-feira Israel a "abster-se de qualquer recurso à força letal" contra os manifestantes palestinianos.

Os eurodeputados pediram também aos "líderes das manifestações na faixa de Gaza para se absterem de qualquer incitação à violência" e declaram-se preocupados com o "facto de o Hamas (que controla a faixa de Gaza) parecer ter por objetivo a escalada das tensões".

Organizadores dos protestos moveram na quinta-feira tendas de acampamentos dos manifestantes aproximando-as da barreira de segurança, aumentando o risco de uma escalada da violência.

Os organizadores das manifestações disseram que os acampamentos se irão aproximando da fronteira até à data final do protesto, a 15 de maio, o aniversário da criação de Israel, designado pelos palestinianos como a 'Nakba' (catástrofe).

Lusa