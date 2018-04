Videovigilância capta tiroteio que fez três mortos num autocarro no Brasil

As vítimas mortais são o suspeito, o polícia e um passageiro. Segundo o Globo, o tiroteio terá acontecido na sequência de um assalto dentro do próprio autocarro, em que participaram dois suspeitos.

As imagens mostram um dos assaltantes numa troca de tiros com o agente, que não aparece no vídeo. A certo momento, o suspeito é atingido.

O segundo suspeito foi detido esta sexta-feira pelas autoridades, que usaram o vídeo das câmaras de videovigilância para apurar alguns dos detalhes sobre os suspeitos.

De acordo com a emissora brasileira, o suspeito morto no tiroteio tinha cadastro por outros assaltos. Já o polícia morto estava de folga, quando foi anunciado o assalto. Elton Ricardo Cunha reagiu e começou a disparar contra os suspeitos.

A outra vítima mortal era um dos passageiros. Felipe Fuschi Amaro tinha 24 anos. Foi encontrado com vida, mas acabou por morrer no hospital.